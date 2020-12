​VIDEO Una enfermera de 26 años, la primera persona vacunada de covid en Rumania

“He tenido el privilegio de ser elegida para ser la primera vacunada en este país. No me dolió en absoluto, es la vacuna más indolora que se ha hecho hasta ahora”, declaró Anghel.“Abramos los ojos y vayamos a vacunarnos para deshacernos de esta problema. No espere a que ellos o sus seres queridos se enfermen para darse cuenta de que existe esta enfermedad”, prosiguió la enfermera.¿Qué le impresionó durante estos meses de lucha contra la pandemia? “Nunca antes había habido tantas muertes“, respondió Anghel.La campaña de vacunación anti-COVID comenzó este domingo por la mañana en Rumania y los primeros vacunados serán los empleados del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas "Matei Balş", seguidos por el personal médico de los otros nueve hospitales de enfermedades infecciosas.En total, Rumanía recibirá de la Comisión Europea una vacuna para la inmunización de 10,7 millones de personas. La vacunación de la población comenzaría en primavera.Según los datos proporcionados por el Comité Nacional de Vacunación COVID-19, la vacuna se distribuyó de la siguiente manera:1. Brașov - Hospital clínico de enfermedades infecciosas - 100 dosis;2. Bucarest - Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas "Prof. Dr. Matei Balș" - 600 dosis;3. Bucarest - Hospital clínico de enfermedades infecciosas "Dr. Victor Babeș" - 530 dosis;4. Cluj - Hospital clínico de enfermedades infecciosas, Cluj-Napoca - 375 dosis;5. Constanța - Hospital Clínico de Enfermedades Infecciosas, Constan --a - 170 dosis;6. Dolj - Hospital clínico de enfermedades infecciosas y neumoftisiología "Victor Babeș", Craiova - 90 dosis;7. Iași - Hospital clínico de enfermedades infecciosas - 260 dosis;8. Maramureș - Baia Mare - Hospital de urgencias - 210 dosis;9. Suceava - Hospital de urgencias del condado "Sfântul Ioan cel Nou" Suceava - 250 dosis;10. Timiș - Hospital Clínico de Enfermedades Infecciosas y Neumoftiziología "Dr. Victor Babeș", Timișoara - 450 dosis.