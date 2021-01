El exeuroparlamentario fugado que asegura seguir los pasos de Carles Puigdemont al pedir asilo político en el extranjero

El político rumano se declaró inocente y denunció irregularidades durante el proceso al que acusa de motivos políticos. “Se trata de una sentencia injusta dictada en un caso basado en dos acusaciones infundadas hechas bajo presión por dos acusados detenidos que, después, fueron puestos en libertad”, precisó Zlotea.“En este momento, conociendo esta sentencia que me iban a preparar, he dejado Rumania y, al igual que mi antiguo colega del Parlamento Europeo, el español Carles Puigdemont, he solicitado el estatuto de refugiado político en otro país”, prosiguió.“Con las pruebas que tengo, incluido lo registros del caso que demuestran mi inocencia, buscaré justicia” en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, concluyó.