Hoy doy un "Me gusta"

Me alegra mucho comunicar que, por mi queja y supongo que por muchas otras, la Junta Electoral Central ha adoptado la siguiente decisión (copio email recibido de la Embajada):"Buenos días: Se comunica para su conocimiento y efectos oportunos que la Junta Electoral Central, por Acuerdo de 22 de enero de 2021 (Expte. 321/528), ha acordado las siguientes medidas, con carácter excepcional, a fin de facilitar al máximo el ejercicio efectivo del derecho de sufragio de los electores CERA y ERTA:1. Ampliar el plazo de solicitud del voto de los electores CERA y ERTA a la OCE hasta el 26 de enero de 2021.2. Ampliar el plazo del envío por correo a los Consulados del voto de los electores CERA que opten por esta opción hasta el sábado 13 de febrero de 2021.3. Ampliar el plazo del depósito del voto en urna en los Consulados de los electores CERA hasta el domingo 14 de febrero de 2021. El horario de apertura de los días de urna será comunicado en un correo electrónico posterior."Celebro poder inscribirme (ya lo he hecho). Espero que se modifique el sistema para que los expatriados podamos ejercer nuestro derecho con normalidad y no por medio de medidas "con carácter excepcional".Agradezco mucho el apoyo de la Embajada.José Miguel Viñals