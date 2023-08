ACTUALIDAD Miercuri, 16 August 2023, 12:37

​“En 2000, cuando Rumanía comenzó el proceso de negociación para ingresar a la UE, el PIB per cápita en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA) representaba solo el 26 % del promedio de la UE. En 2007, cuando Rumanía entró en la UE, el PIB per cápita representaba el 44 % de la media de la UE. Ahora, el PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo (PPA) es del 77%, por encima de Grecia (68%), similar a Portugal (77%), Hungría (77%) y ligeramente por debajo de Polonia (79%)”, declaró Mugur Isărescu, gobernador del Banco Nacional de Rumanía (BNR). "El crecimiento en Rumanía durante este período no se distribuyó por igual", añadió, informa el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), de Bucarest, que recoge una noticia de HotNews.ro.

Despre PIB Foto: Dreamstime.com

Según Isărescu, Bucarest está a un nivel de 160% del PIB per cápita media europea, medido en valores nominales en PPA comparación con niveles mucho más bajos en otras regiones rumanas. La provincia más rica, que es de lejos Bucarest, registra el 263% de la media de la Unión Europea corregida en Paridad de Poder Adquisitivo. La provincia más pobre del país es Vaslui.

La relación entre los dos (Bucarest y Vaslui) es casi seis a uno, es decir, seis veces más PIB per cápita. En los últimos 20 años, de 42 provincias, solo 15 tuvieron un crecimiento de PIB/cápita mayor que el promedio nacional. Las otras 27 tuvieron una velocidad de desarrollo más lenta, deteriorando su posicionamiento relativo. Las provincias que progresan más rápido en convergencia real son Bucarest, Cluj, Timiș, Alba, Sălaj, Tulcea y Sibiu.

Según los datos más recientes disponibles en el Instituto Nacional de Estadística, la capital "producía" en 2019 más de una cuarta parte del PIB de Rumanía. La región de Banat (oeste) aporta el 9,5%, la región de Oltenia un 7,7% (la que menos), la parte de Moldavia aporta el 10,3% y la región sureste el 9,4%. En 2000, el orden era diferente: el noroeste de Rumanía perdió el segundo lugar frente a Muntenia, la región central cayó al cuarto lugar (desde el 3°) y Moldavia cayó del 4° al 6° lugar.

El reciente desarrollo socioeconómico de Rumanía ilustra la misma "historia de las dos Rumanías": una urbana, dinámica e integrada en la UE, la otra rural, pobre y aislada, según un análisis del Banco Mundial Rumania ocupa el cuarto lugar en la UE en términos de desigualdad de ingresos, después de Bulgaria, Lituania y Letonia.

Las diferencias en los niveles de vida son amplias: en las ciudades, el ingreso per cápita promedio es más de un 60% más alto que en las áreas rurales, una brecha acentuada que se ha mantenido prácticamente sin cambios durante la última década. La brecha entre los entornos urbano y rural también es visible a nivel de los servicios públicos. Si en el medio urbano los servicios de abastecimiento de agua atienden a casi el 100% de la población, en el medio rural sólo el 39% y el 15% de la población está conectada al sistema de abastecimiento de agua y al alcantarillado, respectivamente.