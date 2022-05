ACTUALIDAD Marți, 31 Mai 2022, 13:37

HotNews.ro

​iTrad es una empresa de traducciones con sede en Bucarest fundada por Irina Badii. La empresa empezó como proveedora de servicios de traducción y, con el fin de satisfacer las exigencias de los clientes, expandió progresivamente sus servicios, publica la Asociación de Empresas Españolas en Rumania (ASEMER).

Irina Badii, que cree que “trabajar con pasión te hace feliz y libre”, tiene una licenciatura otorgada por la Universidad “Alexandru Ioan Cuza”, graduado de la Facultad de Letras, Lengua y Literatura Española – Lengua y Literatura Inglesa, con una pasantía en la prestigiosa Universidad de Salamanca, España. Ha traducido de una variedad de campos, desde documentos estándar hasta libros, tratados o subtítulos para películas.

Preguntada cuáles son los resultados obtenidos de su negocio hasta ahora, Irina nos dice:

“Mi filosofía como empresaria es que los resultados de mis clientes son también los resultados de mi agencia y el hecho de que vuelven con otras solicitudes o recomiendan nuestros servicios significa que hacemos un buen trabajo. Como empresarios dedicamos mucho tiempo en planear estrategias de marketing complejas que desvían la atención de los más importante: el cliente. Si el cliente no está satisfecho, no te volverá a comprar, no te recomendará a sus amigos, y puede que incluso perjudique a tu negocio difundiendo una información negativa sobre su experiencia.”

