​La promotora española Gran Via Real Estate compra un terreno en la calle Fabrica de Gheaţă en Bucarest donde construirá un complejo residencial con 90 apartamentos

La compañía anunció recientemente que ha vendido casi todos los apartamentos del proyecto Aviation Apartments, finalizado en el invierno de 2019.Gran Via lleva 15 años en el mercado local y ha completado en Bucarest más de 2.000 apartamentos en proyectos como Gran Via Park, Timisoara 58 (ambos en el sector 6 de la Capital) y Aviation Apartments, en el sector 1.En Constanza, el promotor está construyendo el complejo Gran Via Marina.