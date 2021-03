Bucarest plantea un aforo del 25% para los partidos de la Eurocopa

"La base del 25% tiene consenso y deberá ser aprobada por el gobierno antes de comunicarla a principios de abril a la UEFA", declaró a la AFP Razvan Mitroi, uno de los portavoces de la Federación Rumana de Fútbol.Así, de las 55.000 plazas de la sede rumana, unas 12.000 podrán ser ocupados, explicó Mitroi. Algo que contenta a la UEFA, que no desea ver estadios vacíos. Mitroi añadió que, si la situación epidemiológica mejora, "se podría aumentar teóricamente el aforo al 50%".En la sede de Bucarest se disputarán tres partidos del grupo C de la Eurocopa: Austria-Macedonia del Norte, Ucrania-Macedonia del Norte y Ucrania-Austria; así como un partido de octavos de final.Las autoridades sanitarias rumanas tienen que decidir, a su vez, sobre las medidas destinadas a los aficionados extranjeros.A día de hoy, unos 50 países figuran en una "lista amarilla" por su "riesgo epidemiológico alto", lo que obliga a sus ciudadanos a guardar una cuarentena de 10 a 14 días tras su entrada en Rumanía, a la excepción de aquellos que presenten un certificado de vacunación contra el covid-19.Desde los últimos días, este país de 19 millones de habitantes vive una nueva ola de la pandemia, con más de 6.000 casos diarios. Las autoridades, que rechazan recuperar un confinamiento como el vivido en marzo de 2020, imponen un toque de queda entre las 22h y las 05h.La UEFA dejó caer el miércoles que no quiere una Eurocopa sin público. "Si una ciudad sede propone partidos a puerta cerrada", los encuentros "podrían" cambiarse a "otras ciudades que tengan la capacidad de acoger espectadores", según advirtió la organización europea.La UEFA dio de plazo a las sedes hasta el 7 de abril para que hagan propuestas, y tomará una decisión "como tarde" el 19 de abril, la víspera de su congreso anual. ​Rumania plantea un aforo de al menos 25% de público durante la Eurocopa de fútbol (del 11 de junio al 11 de julio) en el Arena Nationala de Bucarest, una de las doce sedes del campeonato, afirmaron este jueves los organizadores.