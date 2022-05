ACTUALIDAD Joi, 12 Mai 2022, 15:41

Raul Sanchez Costa • HotNews.ro

El encargado de negocios de la Embajada de Argentina en Rumania, Carlos María Vallarino, entregará por primera vez en Bucarest el próximo 19 de mayo, con motivo de la celebración del Día Internacional del Malbec, el premio Marca País a los artistas argentinos Analia Selis y Mariano Castro, que han hecho gran parte de su carrera en la Europa del Este.

Mariano Castro, pianist Foto: Hotnews

Entrevista a Analia Selis y Mariano Castro

Pregunta.- ¿Qué representa recibir la distinción Marca País Argentina?

Analia Selis.- Teniendo en cuenta que la distincion Marca Pais Argentina se otorga en base a una seleccion de artistas, comerciantes, mediocs, y Argentinos en el mundo que se destacan por lo que hacen dandole asi un valor especial a Argentina en el mundo, es un gran honor para mi recibir esta distincion. Es el resultado de 18 anos de trabajo, llevando la musica Argentina no solamente a todo el pais de Rumania sino tambien en Espana, Alemania, Suiza, Chequia, Lituania, China, etc. siempre.

Mariano Castro.- Representa un reconocimiento al trabajo hecho en los últimos años sobre todo aquí en Rumanía pero también en Europa, interpretando y orquestando música argentina en ámbitos de excelencia musical. Es una alegría recibir esta distinción, celebro que mi país considere que soy un “embajador” de la cultura argentina en el mundo. Agradezco al ex embajador argentino en Rumanía, Felipe Alvarez de Toledo, quien consideró que yo era un candidato a recibir esta distinción que da el gobierno argentino, y fue quien se ocupó de enviar la solicitud.

P.- ¿Qué papel ha jugado Rumania en su carrera profesional?

Analia Selis, Tango Simfonic

Analia Selis.- Fundamental, porque en Rumania es donde empece mi carrera de cantante profesional, donde fue mi lanzamiento como cantante y el pais donde he vivido desde hace 19 anos y que me ha permitido desarrollarme como cantante y como artista.

Mariano Castro.- Rumania ha sido un nuevo comienzo en mi carrera profesional; hasta el año 2013 tuve una carrera profesional también intensa, con muchos conciertos, viajes, premios, etc. pero desde que me establecí aquí en el 2013 arranqué esta nueva etapa. Rumania me ha dado la posibilidad de presentarme en sus salas de concierto clásicas más importantes, junto a casi todas sus orquestas sinfónicas, en un país con un excelente nivel en música clásica. Haber llevado la música de Buenos Aires a los ámbitos académicos ha sido un desafío gratificante, como lo fue compartir esta música junto a cientos de instrumentistas, importantes directores de orquesta y solistas. Durante estos años he aprendido mucho de la tradición musical europea y al mismo tiempo fui transmisor de la cultura argentina, logrando una simbiosis muy interesante y enriquecedora para mi carrera.

P.- ¿Qué diferencias existen entre los espectadores rumanos y argentinos?

Analia Selis.- El publico argentino, asi como el publico latinoamricano en general es un publico muy demostrativo y determinado. El publico rumano es a veces mas timido al demostrar sus emociones. Lo que ha sido determinante para poder desarrollarme como cantante en Rumania y el exito de mi carrera es el hecho de que el publico Rumano es un publico abierto a lo nuevo, a lo diferente, aunque sea en otra lengua que ellos no entienden.

Mariano Castro.- Son dos públicos muy efervescentes. El espectador rumano es muy agradecido, tradicional con las costumbres y muy abierto a las expresiones que provienen de América Latina. El argentino es eufórico y muy espontáneo. No hay tantas diferencias como con otros países, son audiencias que se parecen, quizás el argentino es un poco más ruidoso porque tiene menos vergüenza a gritar, pero esto no lo hace un mejor público, solo diferente. Como siempre afirmo y aprovecho esta ocasión, soy un agradecido al público rumano por siempre haber recibido con tanto cariño y apertura distintos proyectos que he presentado o de los que he sido parte.

Tango Simfonic - Analia Selis, Mariano Castro, Orchestra de Camera Radio dir. Radu Popa