En Cataluña existe una comunidad de 90.000 rumanos expatriados, el catalán tiene unas 3000 palabras en común con el rumano debido a su pertenencia a la familia de las lenguas romances. El parecido entre las dos lenguas ha dado lugar a la traducción de más de 100 libros catalanes al rumano. Además, desde hace más de treinta años en la Facultad de Letras de la Universidad de Bucarest se imparten estudios de catalán. Para estrechar más estos lazos culturales estos días se han organizado dos eventos impulsados ​​por la Delegación del Gobierno de Cataluña en el Sureste de Europa, un organismo que tiene como objetivo la representación y promoción de los intereses generales de Cataluña y el apoyo a las entidades, empresas y ciudadanos catalanes en el exterior.

La delegación inició su actividad en Rumanía en 2021 fomentando la cooperación en ámbitos culturales y económicos y estableciendo lazos institucionales. El primer evento celebrado ha sido un coloquio sobre el libro Antracte, de la autora catalana Fina Birulés, una de las filósofas y feministas contemporáneas más famosas, conocida por su trabajo en el estudio del género y la herencia de Hannah Arendt que conto con la presencia de la profesora Ionela Baluță, experta en estudios de género y traductora del libro Adina Mocanu y fue realizado en cooperación con El Institut Català de Cultura Ramon Llull y colaboración con la Universidad de Bucarest.

El segundo evento ha sido la inauguración de la exposición "Lengua catalana - 10 millones de voces europeas", realizada en cooperación con la ONG Plataforma Per la Llegua, donde a través de varias infografías en rumano se presentan datos sobre el uso del catalán que cuenta actualmente con más de diez millones de hablantes de cuatro países europeos.

Los textos de la exposición fueron traducidos por los alumnos de la sección B de catalán bajo la dirección del profesor Víctor Peña Irles. La entrada a la exposición es gratuita y estará abierta al público en la entrada de la Facultad de Letras de Bucarest hasta el 30 de junio.

A la apertura de la exposición acudieron Eric Hauck, Delegado del Gobierno de Cataluña en el Sureste de Europa, la Prof. Dra. Mianda Cioba, Jefa del Departamento de Lenguas y Literaturas Románicas, Clásicas y Neogriegas, la Prof. Asociada Dra. Oana-Dana Balaș, Vicedecano, Profesor y Traductor de catalán,. Drd. Joan Llinàs Suau, profesor de catalán en Bucarest durante más de 20 años y lect. Víctor Peña Irles, profesor de lengua catalana de la Universidad de Bucarest.

El estudio del catalán en la Universidad de Bucarest

La presencia de los estudios de catalán fue intermitente en la Universidad de Bucarest antes de la Revolución pero no fue hasta el curso 1992-1993 cuando se formalizó su presencia en la institución mediante la creación del Lectorado de catalán por parte de la Generalitat de Catalunya, a petición de la propia universidad.

Actualmente, el catalán se ofrece como lengua B en los estudios de Lengua y Literatura Extranjera —por lo que la Universidad de Bucarest dispone un programa completo de Filología Catalana, con materias de lingüística, literatura y cultura catalanas—, y como tercera lengua en el grado de Traducción e Interpretación, con clases en primer y segundo cursos.

En total, cerca de treinta alumnos cursan actualmente el grado de Lengua y Literatura Catalana B y más de cincuenta han elegido el catalán como tercera lengua en la carrera de Traducción e Interpretación. Según Víctor Pena Irles, lector de catalán en la Universidad de Bucarest, a diferencia de lo que suele ocurrir con el español y el portugués, los conocimientos sobre una lengua minorizada como el catalán son más bien escasos. Muchos de los estudiantes saben qué es el catalán y dónde se habla, pero no cuentan con conocimientos concretos sobre la cultura de los territorios de habla catalana.

“Aunque para algunos el catalán no es la primera opción al matricularse en la universidad, muchos se apuntan para estudiar una lengua neolatina como el catalán, no tan conocida y no tan accesible como el castellano o el portugués. Muchos se decantan por el catalán argumentando que estudiar castellano o portugués en otros contextos es mucho más fácil.

A otros estudiantes les interesa la posición que ocupa el catalán en el conjunto románico o han vivido en territorios donde se habla catalán y quieren especializarse. Creo que muchos se sorprenden al identificar las semejanzas entre el catalán y el rumano, ya que compartimos vocabulario y algunas estructuras. Por otra parte, les llaman mucho la atención las manifestaciones culturales de los territorios de habla catalana y descubrir que la idea unitaria de España o Francia que tienen en cuanto al territorio y la cultura no se llega a corresponder con la realidad.”

El catalán en otros países europeos

Históricamente, la extensión de la lengua catalana fue de la mano de la expansión de los dominios de la Corona de Aragón, especialmente en los siglos XIII y XIV, tanto en la Península Ibérica, como en el Mediterráneo. Por eso además de en España el catalán se habla también en Andorra y en la región italiana de Alguer (Alghero, en italiano). En Andorra el catalán es la lengua oficial, aparte del catalán se habla español, francés y portugués dado que cuenta con población de estas tres nacionalidades. Según datos del año 2018, el catalán es el idioma más usado en el país (45,9%), seguido por el español (39,1%) y en un porcentaje inferior, el francés (6,5%) y el portugués (3,9%).

Respecto a la lengua materna o primera lengua, sin embargo, el español es la primera lengua, con el 43,2% de la población, mientras que el catalán lo es para el 35,7%. En Cerdeña, donde se encuentra Alguer, se habla catalán y esta aceptado por las leyes italianas. La llegada del idioma a la isla se produce durante la conquista de la misma por parte de la corona de Aragón en el s.XV. Según los historiadores la población se rebeló contra los colonizadores y para evitar futuros problemas se expulsó a la población autóctona y se repobló la isla con hablantes de catalán.

Muchos de los recién llegados vinieron huyendo de la servidumbre en busca de una nueva vida para huir mientras que otras categorías sociales recibieron territorios en la isla. El idioma resultante fue una especie de dialecto mezcla entre el catalán, castellano y sardo que determina la peculiaridad de la variante del catalán que se habla en la zona. El idioma se transmitió de generación en generación hasta mediados del siglo XX cuando el proceso de desarrollo económico, el impulso de los nacionalismos italianos, las migraciones y la apertura al turismo hicieron que el catalán pasara a un segundo plano en favor del italiano.

En la actualidad apenas un tercio de la población habla el dialecto y un poco más del 15% ciento lo hace habitualmente, en su mayoría son gente mayor, según las encuestas sobre usos lingüísticos de la población realizadas en la zona. Desde hace tiempo se intenta que el dialecto no se pierda en 1999 el Gobierno italiano aprobó una ley para proteger 12 lenguas minoritarias históricas que se hablan en el país, incluido el catalán lo cual supuso que aparecieran medios de comunicación, clases para adultos e ideas de proyectos para llevarlo a las aulas. En el 2020 la región y el Ministerio de Educación firmaron un acuerdo para promover la enseñanza de algunas asignaturas en lengua catalana y en 2021 el Ayuntamiento declaró el catalán idioma oficial de Alguer. Existen en la isla varias asociaciones culturales y lingüísticas e incluso un diario que publica en catalán.