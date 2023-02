ACTUALIDAD Sâmbătă, 25 Februarie 2023, 19:15

​”Să trăiesc în România ne ocupa tot timpul”, decía una frase que se popularizó hace algunos años a través de un medio de comunicación nacional. Su sentido era evidenciar cuánto cuesta vivir en este país; los despropósitos, los sinsabores, los atascos, los retrasos, los atrasos, así como, una larga lista de contingencias que ponen en discusión las recompensas a nuestra diaria desazón empresarial, anuncia la Asociación de Empresas de Rumania en España (ASEMER).

ASEMER Foto: ASEMER

En este sentido, nuestra asociación, conscientes de la dura lucha que libran a diario nuestros miembros para la realización de sus objetivos, hemos pensado que, nada más oportuno, que nuestra asociación sea quién deba y de reconocimiento a tales desventuras. No ya mediante la entrega de sustanciosos premios -que bien vosotros mereceriáis y a nosotros mucho nos gustaría dar, pero no podemos-, sino mediante un reconocimiento expreso y público de vuestras más altas cualidades.

Por todo esto, y demás detalles que ahora preferimos callar, tenemos el placer de anunciaros la organización de la primera Gala de los ”Premios Empresariales Españoles de Rumanía”. Y para que al final no se repita aquello de ”yo no lo supe”, o el también frecuente, ”nadie me lo dijo”, os convocamos, desde ahora, ya para el mes de Noviembre, a una entrañable velada en compañia de todas y de todos, en la que seréis testigos y partícipes de la ceremonia de entrega de los Premios.

Esperamos que vuestro apoyo decidido a nuestra inicitiva nos ayude a reunir además de a vosotros mismos, empresarios aspirantes a los títulos, a amigos y colaboradores, para que todos juntos, en el marco de un evento festivo, organizado con decoro y refinamiento, disfrutemos de una cena agradable, de buena bebida, de musica y otras distracciones, además de mucho buen humor.

GALA ASEMER

Las categorías premiadas serán las siguientes:

1. Premio a la empresa más relevante 2022-2023.

2. Premio al mayor volumen de negocio en 2022.

3. Premio al mayor crecimiento económico en 2022.

4. Premio al proyecto empresarial más relevante 2022-2023.

5. Premio al proyecto con mayor visión de futuro 2022-2023.

6. Premio al miembro más popular 2022-2023.

7. Premio al español más rumano 2022-2023.

8. Premio al rumano más español 2022-2023.

9. Premio al sibarita más exquisito 2022-2023.

10. Premio al viajante en Rumanía 2022-2023.

11. Premio a la promoción de las relaciones hispano-rumanas 2022-2023.

12. Premio al mejor colaborador del ASEMER 2022-2023.

13. Premio al evento más sonado 2022-2023.

14. Premios por reconocimientos especiales 2022-2023.

Invitamos a los miembros a participar activamente en el proceso de elección. En nuestra página web podrá conocer las reglas y criterios en base a los que se otorgarán los premios y, según el caso, la forma en la que podrá emitir su voto para aquellas categorías que impliquen la participación de todos.