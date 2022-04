El asesor del presidente ucraniano Vladimir Zelenski, Mikhail Podoliak, señaló en una publicación de Twitter que “el próximo objetivo del ejército de ladrones y violadores será la República de Moldavia.

"El apetito de Moscú sigue creciendo. Ahora su objetivo en el sur de Ucrania es acceder a Transnistria, donde se dice que los rusos están siendo oprimidos. Obviamente, el próximo objetivo del ejército de ladrones y violadores será la República de Moldavia. Esto demuestra una vez más que Ucrania lucha hoy por la seguridad de Europa”, escribió Podoliak en su cuenta de Twitter.

Moscow’s appetite continues to grow. Now its goal in the south of \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDE6 is access to Transnistria, where they say Russians are being oppressed. Obviously the next target of army of looters and rapists will be \uD83C\uDDF2\uD83C\uDDE9. Which again proves that \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDE6 is fighting for Europe's security today.