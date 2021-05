Inmigrantes romaníes europeos cruzan la frontera a Estados Unidos en balsas desde Mexico

En general, ellas eran más altos y algunas llevaban faldas y zapatos elegantes, mientras que muchos de los varones usaban camisetas, pantalones y jeans.Los agentes de la patrulla fronteriza estadounidense que los detuvieron cerca del río intentaron hablarles en español.Hubo una pausa cuando algunos de los que cruzaron la frontera explicaron en un inglés entrecortado que eran rumanos, dijo un fotógrafo de Reuters.Decenas de rumanos que forman parte de la minoría étnica romaní han cruzado la frontera entre Estados Unidos y México en el sur de Texas en las últimas semanas para pedir asilo, lo que pone de manifiesto el origen lejano de algunos de los migrantes que han contribuido a que las detenciones en la frontera en los últimos meses hayan alcanzado el máximo de los últimos 20 años.Reuters presenció grandes grupos de estos migrantes cruzando el Río Grande en balsas en múltiples ocasiones durante mayo.Los migrantes con los que habló Reuters dijeron que huían del racismo en Rumania y querían pedir asilo en Estados Unidos.Los gitanos son la mayor minoría étnica de Europa y tienen una larga historia de exclusión social y discriminación.A lo largo de tres semanas, un fotógrafo de Reuters vio a cerca de 200 rumanos cruzando a través de diferentes puntos de la frontera de Texas, muchos de ellos en grupos familiares amplios de entre 10 y 15 personas.Los agentes de la patrulla fronteriza han detenido a 2.217 rumanos en lo que va del 2021, más que los 266 capturados en el año anterior y los 289 de 2019, según datos facilitados por la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.Más de 2.000 rumanos cruzaron la frontera suroeste en 2016. Las llegadas actuales van camino de ser las más altas desde 2007, el primer año del que se disponen datos sobre la ciudadanía de los detenidos.Margareta Matache, directora del Programa para los Romaníes del Centro FXB para la Salud y los Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, dijo que muchos de ese pueblo huyeron de Rumania para escapar de la persecución y de las terribles circunstancias económicas, alimentadas en parte por la pandemia del COVID-19."Actualmente, las políticas y las propuestas de Estados Unidos ofrecen la esperanza de normas más humanas y justas, también para los inmigrantes", dijo Matache."Ellos (el pueblo roma) buscan una vida mejor en un lugar donde no estén expuestos a la violencia, la discriminación y la falta de respeto".El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rumania no respondió a una petición de comentarios.La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea descubrió en una encuesta de 2016, realizada a casi 8.000 romaníes de nueve países europeos, que cerca del 80% del pueblo roma vive por debajo del umbral de pobreza nacional.No existe un recuento oficial de esa población, que reside en muchos países y se enfrenta desde hace tiempo a los prejuicios en Europa y en el mundo.La mayoría vive en el este de Europa, sobre todo en Rumania, Bulgaria, Eslovaquia y Hungría.Según informan medios de comunicación rumanos, muchos migrantes rumanos vuelan desde París a Ciudad de México como turistas, ya que no necesitan visados para entrar en México.Luego, los contrabandistas los llevan en autobús a la frontera con Estados Unidos, donde cruzan el Río Grande en barco o balsa.