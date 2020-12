Maia Sandu, investida presidenta de Moldavia

Sandu, de 48 años, fue elegida el pasado 15 de noviembre con el 57.75% de los votos en contra del jefe de estado saliente, el prorruso Igor Dodon.La ex primera ministra prestó juramento ante el Parlamento y el Tribunal Constitucional, en ausencia de Dodon y miembros de su formación, el Partido Socialista, quienes habían decidido no participar en la ceremonia.En su discurso de inauguración, Maia Sandu recordó los principales temas de su campaña: la lucha contra la corrupción y acercar el país a la Unión Europea."Limpiaremos el país; los ladrones serán enviados a la cárcel y no estarán al frente del Estado", subrayó. Miles de sus seguidores se reunieron frente al Palacio de la República en Chisinau, la capital, y la vitorearon al salir.La victoria de Maia Sandu marcó un revés para Rusia, ansiosa por preservar su influencia y cuyo ejército está desplegado en Transnistria, un territorio prorruso que se separó de Chisinau tras la caída de la URSS.Después de las elecciones, el parlamento moldavo aprobó una ley que reduce los poderes presidenciales, una medida vista por Maia Sandu como una forma de reducir el papel de la presidencia a favor del Parlamento, controlado por los partidarios de Dodon.Esta ley, finalmente suspendida a principios de diciembre por el Tribunal Constitucional, había provocado que miles de personas se manifestaran para exigir la disolución del Parlamento.El primer ministro Ion Chicu dimitió el miércoles, una medida que debería allanar el camino para las elecciones parlamentarias anticipadas.El jueves, Sandu defendió la organización de nuevas elecciones como "la única forma de purgar el Parlamento y restaurar la justicia".