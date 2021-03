​La presidenta de Moldova Maia Sandu recurre al Constitucional para disolver el Parlamento

"Como lo exige la Constitución, hemos tenido consultas con facciones y grupos parlamentarios sobre la situación política en el país y la eventual disolución del Parlamento. El Parlamento no eligió un gobierno en dos intentos y 45 días después de la primera investidura. Han pasado más de 3 meses desde la renuncia del ejecutivo de Ion Chicu”, declaró la jefa de Estado en rueda de prensa."En los últimos tres meses, estos diputados que controlan las decisiones públicas han tomado decisiones en su propio interés, lo que ha dificultado aún más la vida de las personas. Los precios de los medicamentos más requeridos han subido, no se ha planificado el dinero para la compra de vacunas”, prosiguió Sandu."Los esquemas de corrupción continúan creciendo. Han seguido votando leyes que continúan bloqueando la asistencia externa. Este Parlamento está trabajando en contra de los ciudadanos. Han llevado al Estado al borde del fracaso total y ahora nos piden que les demos más tiempo”, subrayó la presidenta de Moldavia.También dijo que la gente necesita un Estado que funcione y un Parlamento responsable, que apoye a un Gobierno estable y competente. "La gente no necesita diputados que quieran salvarse a sí mismos. La gente necesita diputados que quieran salvar el país", continuó Sandu."Las elecciones anticipadas son la oportunidad para que los ciudadanos elijan diputados que realmente representen sus intereses, saquen al país de la crisis y eliminen la corrupción. Las elecciones anticipadas son la solución que puede sanar nuestro país”, precisó. “Si el Tribunal Constitucional dice que hay circunstancias, yo disolveré el Parlamento y iremos al tribunal popular", agregó Sandu.El equipo liderado por Igor Grosu, el segundo candidato nominado para el cargo de primer ministro por la presidenta Maia Sandu, no pudo prestar juramento en una reunión el jueves debido a la falta de quórum después de que los parlamentarios socialistas y Por Moldavia abandonaran el parlamento. Antes de su anuncio el lunes, Maia Sandu se reunió con diputados del Partido Socialista (PSRM) y de la Plataforma "Por Moldavia".Los miembros de ambas formaciones parlamentarias votaron en contra de la disolución del Parlamento, invocando la existencia de una mayoría parlamentaria.