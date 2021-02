Rumania condena por primera vez a una persona por negar el Holocausto

"Esta primera condena por negacionismo envía una señal de firmeza de la justicia", declaró a AFP el historiador Alexandru Muraru, recientemente designado representante especial del Gobierno rumano para el Recuerdo y la Lucha contra el Antisemitismo.Varios casos de este tipo llevados ante la justicia han sido desestimados en los últimos años. "Este caso es más interesante porque no se trata de un particular sino de un ex miembro del Servicio de Inteligencia (SRI)", subrayó.Un informe del Instituto Elie Wiesel en Bucarest con fecha de mayo de 2020 informó de un "antisemitismo latente" dentro de la sociedad rumana, impulsado incluso por comentarios de políticos de alto rango, así como un "aumento preocupante del discurso de odio contra los judíos propagado en Internet.”Zarnescu, que trabajó para el Servicio Secreto entre 1991 y 2002, dijo a AFP que recurrirá la condena.Después de haber negado durante mucho tiempo su responsabilidad por la Shoah, Rumania adoptó una ley en 2002 que castigaba la "negación pública del Holocausto y sus efectos" con sentencias que iban desde seis meses hasta cinco años de prisión. çEn total, entre 280.000 y 380.000 judíos rumanos y ucranianos, así como 11.000 romaníes murieron durante el Holocausto en Rumania y en los territorios entonces bajo su control, según un informe elaborado en 2004 por una comisión de historiadores presidida por Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz.