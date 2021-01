Expertos rumanos advierten que el “milagroso” fármaco Ivermectina no ha sido probado contra la covid-19

Espoleado por el patrón del FCSB Steaua Bucarest, Gigi Becali, el pasado 17 de enero, la información de su supuesta prevención generó que una avalancha de ciudadanos se apresuraran a comprarlo en farmacias veterinarias en las últimas horas. Tanto es así que en los establecimientos autorizados de venta en la provincia de Teleorman se han quedado sin existencias del fármaco.En Rumania, el medicamento está destinado a uso veterinario y no a humanos, puesto que no está testado. Pero, los farmacéuticos y veterinarios ya han insistido en que no es seguro, pero también han afirmado que no hay suficientes estudios que demuestren sus efectos secundarios.La Ivermectina se descubrió en 1975 y entró en uso médico en 1981. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) la ha aprobado como agente antiparasitario, pero subraya que no hay resultados concluyentes que demuestren su eficacia contra la covid-19.“Aunque se ha demostrado que es un fármaco antiparasitario muy bueno, es cancerígeno ya que se acumula en el organismo. No os tratéis según rumores. La única forma de evitar la infección por Covid-19 es la vacuna”, escribió Petru Antonio Mureșan, veterinario de la ciudad de Cluj.Alexandru Rafila, representante de la Organización Mundial de la Salud de Rumania dijo que “la idea de que se debe alentar a la gente a consumir este producto es totalmente equivocado, y hay que analizar las consecuencias de esta campaña en la que se sugiere que la Ivermectina se puede tomar a largo plazo porque nos protegería del Covid-19 ”, declaró a la cadena de televisión ​​Antena 3. "Tomar un medicamento muy tóxico durante mucho tiempo puede provocar problemas graves", precisó Rafila.En Teleorman, los residentes han estado comprando el fármaco con la esperanza de que se van a curar del coronavirus. "Hemos recibido solicitudes bastantes frecuentes en los últimos cuatro o cinco días. Hasta ahora, solo lo dábamos para perros, para sarna, parásitos... Ahora la gente pregunta, pero ya no lo tenemos en stock”, declaró a Presshub.ro Mirela Stancioi, propietaria de una farmacia veterinaria en Teleorman.Las publicaciones en las redes sociales a favor de la Ivermectina han proliferado no solo en Rumania, sino también en Brasil, Francia y Corea del Sur a medida que los gobiernos de todo el mundo se esfuerzan por implementar programas de vacunación. Pero las agencias de salud dicen que no hay suficiente evidencia para promover el medicamento como un remedio contra el coronavirus.La pandemia ha provocado un aumento en la demanda del fármaco, particularmente en América Latina. Precisamente, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó en Twitter que la Ivermectina podría ser responsable del número relativamente bajo de muertes por coronavirus en África.La Ivermectina es uno de una serie de medicamentos probados como potencial tratamiento de covid-19 desde que comenzó la pandemia. Al igual que la Hidroxicloroquina, un medicamento contra la malaria, que hasta ahora no ha sido probado por ensayos clínicos, la Ivermectina está ampliamente disponible y es relativamente barata.