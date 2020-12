Condenan a 5 años de cárcel a un magnate de diamantes israelí en Rumania

La Corte Suprema de Rumania dictó el jueves las sentencias en ausencia contra dos israelíes, el multimillonario Benny Steinmetz y el consultor de medios Tal Silberstein, revocando, de este modo, la decisión de un tribunal inferior de absolverlos en junio de 2019.Los dos israelíes fueron declarados culpables de “la creación de un grupo delictivo organizado” en un caso relacionado con la propiedad de un miembro de la familia real rumana, el príncipe Paul, que se remonta a 2006-2008 y le costó al Estado rumano 145 millones de dólares.Según la Fiscalía del país europeo, los dos israelíes y su socio rumano, identificado como Remus Truica, sobornaron a funcionarios públicos para recuperar la propiedad “reclamada fraudulentamente” por el príncipe Paul, quien fue reconocido como príncipe heredero por el último rey Michel que murió en 2017, pues no era el heredero legítimo, incluso si las propiedades fueran devueltas a la antigua familia real.La ex familia real se vio obligada a exiliarse en 1947 y sus propiedades fueron confiscadas. Steinmetz también enfrentará un juicio en la ciudad suiza de Ginebra el próximo mes por presunta corrupción vinculada a acuerdos mineros en Guinea.El caso podría llevar al magnate a la cárcel por hasta 10 años si es declarado culpable. La Policía rumana ha solicitado a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) el arresto del multimillonario israelí que ya no vive en Rumanía.