​El misterioso monolito de metal en Rumania

Las imágenes de este pilar de cuatro metros de altura fueron publicadas la semana pasada por medios locales de la región de Neamt, en el noreste del país.La emisora de radio Jurnal FM fue avisada el jueves de su aparición por correo y acudió enseguida al lugar para verificar la información. Lo menos que se puede decir es que estábamos sorprendidos por encontrar esta estructura metálica recubierta de motivos en espiral", explicó la radio en su página web.Sin el precedente del monolito descubierto en Utah a mediados de noviembre por empleados públicos locales (que desapareció el viernes), la información habría seguramente pasado desapercibida, explicaba el martes a la AFP un periodista de la radio, Cirprian Solomon.El descubrimiento de este monolito (un prisma triangular brillante) en un desierto del oeste de Estados Unidos se volvió viral en internet ya que muchos usuarios resaltaban su parecido con los extraños monolitos extraterrestres del clásico de la ciencia ficción "2001: Una odisea del espacio", la película de Stanley Kubrick basada en la novela de Arthur C. Clarke.Como en Utah, en Rumania "el monolito desapareció este lunes con el mismo misterio con el que apareció", indicó Jurnal FM. "Quedan muchas preguntas sin resolver, ¿por qué a Neamt, por qué ahora?", añadió Cirprian Solomon.En un vídeo colgado en Facebook un hombre se burlaba del monolito de Rumania por ser una vulgar reproducción del de Utah. Alexandru, este usuario afirmaba: "No es más que un trozo de chatarra. No somos ni capaces de hacer una réplica digna del de Utah".