Nos adaptamos a la nueva situación: un paso más

A pesar de ello hemos podido ofrecer nuestro servicio de forma constante y satisfactoria, gracias en gran parte a la tecnología. Ahora vamos un paso más allá. En un periodo de recursos escasos, no se justifica el mantenimiento de unas oficinas vacías.El 30 de septiembre, las cerramos para poder destinar esos recursos a otros fines más importantes: accion cultural, apoyo al ciudadano, desarrollar la presencia española en nuestra zona de acción.A la espera de que la compañía telefónica nos traslade las líneas, el número de atención no cambiará (0040 256 441 114). Para cualquier urgencia me pueden llamar al móvil 0040 729 048 427.Director General Diagonal Consulting SRL (Via Rumania)Cónsul Honorario de España en Timisoara