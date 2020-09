Una asociación de rumanos de Madrid dona 5.500 mascarillas a tres pueblos de Rumania

Conmovidos por un grito de auxilio. Tras escuchar una mañana un reportaje de Radio Romania Actualitati sobre la falta de material sanitario en el pueblo de Bisoca, situado en la provincia de Buzau, la Asociación Sociocultural RO IBÉRICA 2020 de la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada decidió pasar a la acción y organizar donaciones de mascarillas para la escuela. Con gran éxito: recolectaron más de 5.500 mascarillas en muy poco tiempo.





Primero, los socios de la organización se pusieron en contacto con el Ayuntamiento y la Dirección del centro educativo de Bisoca -un pueblo con alrededor de 2.700 habitantes, y con unos 330 alumnos, donde más de la mitad de ellos de familias vive en una difícil situación económica-, propuesta que las autoridades rumanas recibieron con gran entusiasmo.





Después, la asociación se movilizó para colectar mascarillas apelando a entes tanto privados como públicos en Villanueva de la Cañada, así como a sus socios y a la sociedad civil.





Scoala Bisoca Foto: Hotnews





La campaña de donación resultó tan positiva que, incluso, recibieron una petición de ayuda por Facebook: “Nos gusta vuestra iniciativa, pero ¿podéis echar también una mano a la localidad de Unguriu?”





Rápidamente contactaron con las autoridades de esta localidad, también ubicada en la provincia de Buzau y que cuenta con más de 2.000 habitantes.





Sin embargo, la campaña solidaria no paró ahí. La asociación de ayuda a personas de riesgo Salycoop se sumó a la iniciativa y, junto a ROIBÉRICA 2020, puso en marcha un proyecto de recolecta de mascarillas para unos 400 alumnos y 30 profesores de la escuela del pueblo Bogdanesti, una localidad de más de 3.000 habitantes situado en la provincia de Vaslui.





“Esta campaña solidaria pretende proporcionar a las escuelas de material sanitario y no a un sector concreto del alumnado. No podemos dirigirnos a las familias en concreto porque no tenemos la logística, pero sí a las autoridades locales”, contó a Presshub.ro, Leonard Dumitrescu, socio fundador de la Asociación RO IBERICA 2020 de Villanueva de la Cañada.





RO IBERICA 2020 Foto: Hotnews

Entre sus principales donantes se encuentra el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, que entregó un lote de 2.000 mascarillas, pero también hubo otros donantes como gente, sencilla, rumanos afiancados en la localidad de Villanueva, y alrederores, a través de la parroquia ortodoxa "Izvorul Tamaduirii", donde el parroco Ciprian Chidu se involucró al máximo con la inicativa, él mismo donando mascarillas y movilizando a los fieles. Como resultado del mensaje del padre, familias como Drumariu, Pana, Raducu, han aportado sus donaciones con respecto al proyecto.





El primer envío se realizó hace dos semanas con unas 750 mascarillas y el segundo fue el pasado domingo con 2.000 prendas protectoras. Una tercera remesa se llevará a cabo dentro de 15 días con 1.000 mascarillas que irán destinadas a cada pueblo.





“Nuestra intención pasa por dejar un impacto en las tres localidades”, subrayó Dumitrescu, a la vez agradeciendo al equipo RO IBÉRICA: Claudia Rebegea - contactos institucionales; Dora Cobzaru - pagos y gestiones; Florin Raduna - logistica y transporte, Cristian Preda, todos ellos imprescindibles en la gestión de la campaña.