Diagnosticado con covid-19 el popular sacerdote rumano que recomienda hacer gárgaras con agua salada y beber brandy de ciruela contra la enfermedad

A finales de julio, el padre Calistrat difundió algunos "consejos de higiene muy sencillos" contra la covid-19, como hacer gárgaras con agua salada o beber "tuica", brandy de ciruela típico en Rumania, y tomar pastillas de azul de metileno.“Todas las mañanas y las noches haga gárgaras con agua tibia con sal para limpiar la boca porque la sal es el mejor desinfectante antiguo desde que existe la tierra. Después, por la mañana al despertar, un trago de tuica después de haber tomado aghiasma (agua bendita), y antidoron (pan con levadura que se bendice) porque el alcohol es el mejor desinfectante”, explicó Calistrat.En la red social de Facebook, el padre Calistrat anunció el viernes que se había presentado en el hospital después de que "una tos seca, forzada e incontrolada se apoderara de mi sistema respiratorio.”El análisis de sangre dio positivo de Covid-19. Se encuentra en el Hospital de Enfermedades Infecciosas de Iasi, en tratamiento con antibióticos y dice que en unos días volverá a su monasterio."No se preocupe más, estoy bien, estoy en tratamiento, no tengo complicaciones, no tengo graves problemas de salud. No seamos exagerados, no conspiremos, no creemos confusiones innecesarias, también soy una persona común, respeto y amo a todos, por eso no creí y no creo en escenarios o supuestos malos pensamientos sobre mí por parte de alguien”, escribió el padre.