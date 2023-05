ACTUALIDAD Joi, 04 Mai 2023, 16:12

HotNews.ro

​La primera vez que le preguntaron a Andrea Mikloshi “¿qué te gusta hacer?” no supo qué contestar. No lo sabía. Su cara se desencajó. “Me quedé sorprendida”, recuerda. La primera respuesta que se le ocurrió fue sencilla: “Quiero cualquier cosa, solo quiero tener un trabajo”, continúa. “Era una situación muy complicada, no tenía empleo y no podía pagar mi habitación. Estaba prácticamente comenzando mi vida de cero”, dice la joven de 19 años, cabello rubio corto, laca de uñas oscura y una sudadera con la frase Hellfire Club de la serie Stranger Things, publica el diario El País.

Siga leyendo el artículo.