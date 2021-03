La Embajada de Argentina en Bucarest celebra el Dia Internacional de la Mujer con actos culturales

Asimismo, para celebrar la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, tuvo lugar un recital de poemas emblemáticos de dos pioneras feministas: Alfonsina Storni ("Tú me quieres blanca") y Susana Thénon ("¿Por qué grita esa mujer?"), que con su literatura y su obra defendieron los derechos de la mujer en Argentina.Durante el acto inaugural, afirmó que:“La creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, en 2019, ha representado un hito trascendental en la historia institucional de Argentina, y ha hecho prueba de la solidaridad que existe entre la sociedad civil y los gobernantes.El estado de derecho y los derechos humanos son las dos caras del mismo principio: la libertad para vivir con dignidad, y Argentina se compromete a no escatimar esfuerzo alguno por fortalecerlos y defenderlos, promoviendo siempre la equidad y el empoderamiento del colectivo femenino.Este 8 de marzo puede ser un buen momento para pensar en lo que se ha logrado y en lo que está por venir, celebrando tanto el pasado, como el futuro.”Por su parte,, remarcó en su discurso que:“En línea con el origen de la lucha social de esta fecha, en Argentina se celebra el Día de la Mujer Trabajadora. Lejos de tratarse de un día festivo, el 8 de marzo es un momento para reflexionar sobre lo lejos que han llegado las mujeres, abogar por cambios adicionales, y derribar más barreras para lograr una verdadera igualdad.La lucha de las mujeres por sus derechos comenzó hace más de 100 años, dejando en evidencia una realidad brutal: la de las mujeres que tienen un menor acceso a recursos, poder e influencia, y que, casi siempre, experimentan mayor discriminación.En los últimos años, Argentina ha reforzado el camino hacia la igualdad de género como proceso muy importante que requiere un nuevo modo de pensar. Como consecuencia, los estereotipos sobre mujeres y varones están dejando lugar a una nueva ideología, que reconoce las necesidades de las mujeres y actualiza las leyes de acuerdo a la realidad”.envió un mensaje audiovisual con motivo del acto destacando que:“En este día homenaje a mujer, el regalo es respeto, reconocimiento, promoción de la igualdad de género y acceso a las oportunidades como la educación, sanidad, trabajo y toma de decisiones.La igualdad de género es un principio fundamental en una sociedad democrática y todos tenemos la responsabilidad de implicarnos en la construcción de una sociedad inclusiva con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.La construcción de un diálogo con la República Argentina, con el objetivo del apoyo mutua a las agendas de igualdad de oportunidades, va a contribuir a crear un medio que permita a las mujeres alcanzar su máximo potencial tanto en la esfera económica y social como en la política, pero principalmente en la toma de decisiones.Una sociedad igualitaria requiere la implicación de todos los actores sociales, educativos y no gubernamental además de las instituciones del Estado y estoy convencida que con una cooperación a largo plazo para desarrollar la igualdad de oportunidades vamos a poder asegurar la participación de la mujer en todos los aspectos anteriormente mencionados”.