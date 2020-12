​ENTREVISTA Georges DURDILLY, director general de Airbus Helicopters Romania: "La viabilidad del negocio es fundamental para cualquier empresa del sector industrial"

"Un pedido de Rumania también se percibiría como una señal importante de que el país anfitrión, como primer cliente, confía en un producto que se fabricará localmente. Es de interés para el país invertir en proyectos de creación de empleo a nivel local y este tipo de iniciativas deben fomentarse, especialmente en tiempos exigentes como estos", prosiguió el máximo representante del fabricante en Rumania.Esta es una pregunta para el Gobierno a la que puede pedir una respuesta directamente. Sin embargo, me gustaría señalar que nuestra posición no ha cambiado, seguimos siendo un socio de diálogo abierto para Rumanía, como lo hemos sido durante 50 años.Estamos seguros de que podremos poner en marcha la producción del nuevo helicóptero IAR-H215M en Ghimbav, un proyecto que iniciamos en 2016 con la apertura de la nueva fábrica. Nuestra oferta sigue vigente, seguimos creyendo que podemos crear en Ghimbav, juntos, una plataforma aeronáutica sostenible, generando empleo y desarrollo regional. IAR Ghimbav, nuestro socio histórico, produjo aquí 360 helicópteros bajo licencia de Airbus. Ahora podemos escribir una nueva página de nuestra cooperación de 50 años y juntos fabricar el helicóptero IAR-H215M, un moderno helicóptero militar multifuncional, de la categoría de peso medio, que corresponde a las necesidades de las Fuerzas Armadas rumanas.Obviamente no estamos en esta situación en este momento. Me gustaría hablar más sobre lo que logramos juntos, Airbus y los socios rumanos. Tenemos una relación sólida, desde hace más de medio siglo, con nuestro principal socio IAR. Hace dos años formalizamos la colaboración para los próximos 15 años firmando una alianza exclusiva para cualquier pedido que pudiéramos recibir del Ministerio de Defensa por el helicóptero IAR-H215M.Nuestro compromiso fue más allá al crear ARIE, la Asociación Rumana de la Industria de Helicópteros, junto con importantes actores de la industria aeronáutica rumana: IAR, Turbomecanica, Aeroteh, Aerofina y Comoti. La presencia de Airbus en Rumania no se limita a los helicópteros. En Ghimbav también está Premium Aerotec, una subsidiaria de Airbus, que produce componentes para aviones Airbus. Todos los aviones Airbus contienen elementos producidos en Ghimbav. En Bucarest también tenemos la división Airbus Defence and Space, un hub que ofrece soluciones de ingeniería y servicios relacionados con todo el espectro de productos y servicios de la división.En mi opinión, la calidad del equipo, la disponibilidad, el calibre adecuado en el momento adecuado son de suma importancia para los militares en los teatros de operaciones. La compra de equipo militar especializado debe incluir en primer lugar el equipo de acuerdo con las necesidades del ejército rumano, en segundo lugar para generar puestos de trabajo localmente y en tercer lugar para ser producido y apoyado por un socio de confianza.Airbus cumple todos estos requisitos con el helicóptero H215M. Equipado con el equipo necesario, el H25M tiene costos de operación y mantenimiento competitivos y la capacidad de estar disponible y fácilmente equipado con armas para misiones de ataque terrestre y misiones de apoyo como transporte táctico, utilidad, evacuación de víctimas, operaciones de búsqueda y rescate, y operaciones militares, de extinción de incendios.Por último, pero no menos importante, es una cuestión de ambición porque a través de este proyecto desarrollado conjuntamente por IAR y Airbus Helicopters, Rumania puede volver a formar parte del selecto club de fabricantes de helicópteros y beneficiarse de todos los efectos positivos asociados: sociales, educativos, negocio para varias empresas rumanas, con una perspectiva a largo plazo.La viabilidad del negocio es fundamental para cualquier empresa del sector industrial. Esto explica la necesidad de tener un pedido de 16 helicópteros para seguir adelante con el proyecto de Airbus Helicopters Industries. No es un número mágico, el volumen del pedido nos permitirá poner en marcha el proceso que incluye la transferencia de tecnología, la formación del personal y el propio proceso de montaje. Un pedido de Rumania también se percibiría como una señal importante de que el país anfitrión, como primer cliente, confía en un producto que se fabricará localmente. Es de interés para el país invertir en proyectos de creación de empleo a nivel local y este tipo de iniciativas deben fomentarse, especialmente en tiempos exigentes como estos.Si se refiere al Gobierno de los Estados Unidos, no estoy en condiciones de responderle. Es obvio que Rumania es atractiva para las grandes empresas por pertenecer a la UE y la OTAN, por mano de obra talentosa, enormes recursos creativos y el deseo de desarrollarse. Lo que puedo decir es que siempre hemos considerado la competencia como un atributo de una economía sana y una motivación para proponer cada vez mejores productos. En última instancia, esto explica por qué Airbus es el mayor fabricante de helicópteros del mundo.