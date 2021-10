El FC Sheriff, la sorpresa de la Liga de Campeones que se enfrenta al Inter

Real Madrid, in genunchi contra lui Sheriff

Este club fundado en 1997 tiene su base en Transnistria, cuya principal ciudad es Tiraspol y que se autoproclamó país independiente, realizando su secesión de Moldavia en 1990, tras una breve guerra civil, después de la caída de la Unión Soviética.Transnistria tiene su propia moneda y sus propias fuerzas de seguridad. Este territorio es muy dependiente de Rusia, que le suministra gas gratuitamente y ha desplegado a 1.500 militares.Pero, Transnistria no es reconocida como un estado por la comunidad internacional, por lo que el FC Sheriff juega en el campeonato de fútbol de Moldavia.Contra el Real Madrid, el FC Sheriff alineó a once jugadores extranjeros, cinco de ellos latinoamericanos, con el colombiano Frank Castañeda como capitán.Con su legión extranjera, el equipo de Tiraspol domina su campeonato de forma aplastante, ganando 19 de los 21 últimos títulos.Sin embargo, su presupuesto sigue siendo minúsculo con respecto al de los grandes clubes europeos.El conjunto de su plantilla está evaluado en 12 millones de euros (13,9 millones de dólares) por el sitio especializado Transfermarkt, una sexta parte del valor del centrocampista brasileño del Real Madrid, Casemiro.El FC Sheriff, que había participado hasta ahora cuatro veces en la Europa League, ha causado sensación con su buen inicio en Champions.El club es propiedad de un conglomerado del mismo nombre que fue fundado a principios de los años 1990 por dos expolicías soviéticos.Este grupo goza de un casi monopolio económico y político sobre Transnistria. Este territorio ha sido a menudo descrito como un paraíso de traficantes de todo tipo y la directiva del Sheriff ha sido acusada de corrupción.El conglomerado posee supermercados y estaciones de servicio, que comparten con el club de fútbol el mismo logo: una estrella de sheriff de cinco puntas.La importancia de este grupo es tal que en 2015, el medio de investigación RISE Moldova llamó a Transnistria la "república de Sheriff", afirmando que un tercio del presupuesto del enclave terminaba en las arcas de empresas del grupo.Sheriff posee la célebre destilería de coñac KVINT, fundada en 1897 bajo el imperio ruso y un criadero de esturiones belugas que suministran un preciado y caro caviar.La empresa Aquatir, propiedad de Sheriff, ha conseguido 20 belugas albinos que, en 2022, tendrán la edad para dar un rarísimo caviar dorado que se pagará a una media de 17.000 euros (19.700 dólares) el kilo.Y si el coñac y el caviar no son suficientes para atraer a turistas, Tiraspol pone también a su disposición un casino.Pese a su capitalismo galopante, Transnistria es un museo a cielo abierto de la época soviética.Una estatua de Lenin preside el centro de Tiraspol y un busto del líder comunista monta guardia delante del edificio del ayuntamiento, que ha conservado su nombre original: la Casa de los Soviets.Y la bandera de Transnistria sigue repleta de símbolos comunistas, como la hoz y el martillo y una estrella roja.