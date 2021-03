La intrahistoria de la venta del Dinamo Bucarest a inversores españoles

Negoiță afirmó que se decantó por los españoles por su seriedad: “Comparados con otros, los españoles fueron los más serios. Y empezaron bien, pero continuaron mal. Vino Cortacero con Țălnar y Șerdean, pero también con un tal Melero. Hablé con ellos por videoconferencia debido a la pandemia.”“Melero, un caballero muy respetado en España, y después (Cosmin) Contra también entró en la ecuación. Conocía (Contra) a Melero, las premisas eran buenas. Trajeron 550.000 euros sin venir al país. Toda la historia, toda la ecuación sonaba prometedora”, prosiguió Negoiță.“Querían hacer un muy buen equipo, con Contra, traer españoles, presidente del club, gente preparada, gente con experiencia en el fútbol. Dijeron que venían con futbolistas que no juegan en España. Las cosas, desde el punto de vista financiero y organizativo, parecían prometedoras. En un momento dado se quedaron sin dinero. Pero dieron 550.000 euros sin ser accionistas del club, como préstamo”, precisó Negoiță."Estudiaron documentos, vinieron al club, analizaron, conversaron. No me ocupé personalmente de la transacción, pero conocía los temas esenciales. Desde que firmaron, solo hablamos una vez y vinieron a mí para prometerme que pagarán. La conversación fue muy corta. Les dije que si necesitaban un consejo que podían preguntarme. Pero, eso tampoco sucedió”, relata Negoiță."Le di el 20% a DDB (Solo el Dinamo Bucarest), quedó el 74% en una empresa. Le di el Dinamo por 1 leu, era simbólico, pero tampoco me lo dieron a mí. La parte buena es que me las arreglé para deshacerme de una historia, que otra persona tomara las riendas de ella. No se trataba de una sociedad que abandonas", concluyó Ionuț Negoiță.Por su parte, el exdelantero del Getafe, Ciprian Marica, dijo en declaraciones a la cadena DigiSport que Cortacero ha vuelto a prometer que pagará las deudas del club.Mientras tanto, la última transferencia por parte de los inversos españoles a la cuenta del Dinamo Bucarest que se conoce data el 13 de agosto de 2020. Se trata de un préstamo de 50.000 euros (de un total de 550.000 euros).Según Prosport, Cortacero dirige el Dinamo Bucarest a través de Lotus Perfect Products SRL. Es el accionista mayoritario y el administrador único de la empresa, ocupando el cargo de George Drăghia, persona cercana a Negoiță.En este momento, los aficionados del Dinamo Bucarest poseen el 20,06% del total de acciones.