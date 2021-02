​VIDEO Los ‘Colchoneros’ contra los ‘Blues’ en Bucarest

El Atlético intentará aferrarse al buen recuerdo del Nacional Arena de la capital rumana, donde Diego Simeone conquistó la Europa League en 2012, el primer título de los siete que lleva con el conjunto rojiblanco."No hay que buscar excusas. Jugamos en Bucarest y tenemos muy buenos recuerdos", afirmó el capitán rojiblanco Koke, en declaraciones a los medios de su club, recordando que el Chelsea "ha cambiado de entrenador y están en buena dinámica y buenos resultados. Tenemos que hacer las cosas muy bien".El Atlético, líder de la liga española, viaja a Bucarest con la idea de volver a retomar el impulso, tras perder algo de fuelle en el campeonato doméstico.Un empate y una derrota ante el Levante han frenado al Atlético, que sólo ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos y al que una victoria ante el Chelsea serviría de revulsivo, aunque Simeone advierte contra los 'Blues'. "Nos encontraremos con un equipo fuerte, un equipo que, a partir de su llegada (de Thomas Tuchel), ha mejorado en los números y un equipo que es muy bueno", dijo el técnico rojiblanco este lunes en rueda de prensa, afirmando que la eliminatoria "está al 50%".Al hándicap de jugar fuera de su estadio, el Atlético añade varias bajas de importancia como los lesionados Yannick Carrasco, Sime Vrsaljko y el uruguayo José María Giménez, que tuvo que retirarse el sábado del partido contra el Levante. A ellos se une el centrocampista mexicano Héctor Herrera, que dio positivo al covid-19 y el lateral inglés Kieran Trippier, sancionado por su federación por incumplir las reglas de apuestas hasta el 28 de febrero.Los rojiblancos recibirán al club inglés con la necesidad de volver a ser más fiables atrás, después de encajar diez goles en los últimos siete partidos. "Hemos vuelto a encajar goles que no debíamos encajar", consideraba el defensa Mario Hermoso tras perder 2-0 con el Levante el fin de semana, animando a "seguir trabajando" para volver a la fortaleza defensiva que caracteriza a los rojiblancos.En Bucarest, el Atlético se medirá a un Chelsea que parece haber recuperado la estabilidad desde que Thomas Tuchel se hizo cargo del equipo en sustitución de Frank Lampard. El técnico alemán sigue sin conocer la derrota desde que se hizo cargo de los 'blues' el 26 de enero, pero su empate el fin de semana con el Southampton (1-1) frenó una racha de cinco victorias consecutivas.El hombre que llevó al Paris Saint-Germain a la final de la Champions la pasada temporada afronta el reto ahora con el Chelsea, al que su último empate descendió de la cuarta a la quinta posición de la Premier League."Creo que estamos bien preparados (para competir en la Champions), me gusta lo que veo cada día en Cobham. Me gusta la intensidad, la calidad y al hambre que veo en cada entrenamiento", dijo este lunes Tuchel en rueda de prensa."Estoy ansioso por llegar a Bucarest porque siempre veo una buena respuesta de los chicos y espero lo mismo mañana", añadió el técnico del Chelsea.Atlético de Madrid: Oblak - Llorente, Savic, Felipe, Hermoso, Saúl - Koke, Kondogbia, Lemar - Joao Félix, Luis Suárez. Entrenador: Diego Simeone (ARG)Chelsea: Mendy - Alonso, Rudiger, Zouma, Azpilicueta, James - Kovacic, Kanté - Werner, Mount, Abraham. Entrenador: Thomas Tuchel (GER) Árbitro: Felix Brych (GER)