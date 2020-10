La rumana Simona Halep, positivo por Covid-19

La tenista rumana Simona Halep, actual número 2 de la clasificación WTA, anunció este sábado en su cuenta Twitter que ha dado positivo en un control del COVID-19, aunque solo sufre “ligeros síntomas.”

“Hola a todos, os quería informar de que he dado positivo por covid-19”, tuiteó la jugadora de Constanta, de 29 años, en la popular red social.

“Me he aislado en casa y me estoy recuperando bien de mis ligeros síntomas”, precisó Halep, que ha conquistado dos Grandes Abiertos (Roland-Garros en 2018 y Wimbledon en 2019).

“Me encuentro bien… vamos a superar esto juntos”, aseguró la rumana ganadora de 23 títulos en su carreras, 21 individuales y dos en dobles.

