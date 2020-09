Halep, tras conquistar su primer torneo de Roma: "¡Iré al Roland Garros con una sonrisa en la cara!

"I feel confident, I feel happy that I will have a chance to play another Grand Slam this year." \uD83E\uDDE1@Simona_Halep talked to the press after her win.#IBI20 pic.twitter.com/Ko4NvIQ5Zv — wta (@WTA) September 21, 2020

“¿Roland Garros? Es solo otro torneo, no me presionaré, ¡iré con una sonrisa en la cara! Obviamente, es el sueño de todos los jugadores (ganar el torneo), así que es mi sueño también, pero no miro tan lejos. Solo quiero ir allí, acostumbrarme de nuevo al terreno, al ambiente e intentar ganar todos los partidos. Cada partido es una lucha, estoy lista, pero veremos qué pasa'', declaró Simona Halep, tras conquistar el torneo de París en 2018.Tras dos finales perdidas en 2017 y 2018, Halep ganó por primera vez en la tierra batida romana, logrando así su tercer título consecutivo tras Dubai y Praga, a menos de una semana del comienzo de Roland Garros, aplazado a septiembre por la pandemia de coronavirus.Pliskova, en dificultades físicas en el primer set, recibió atención médica en su espalda y abandono "por lesión" al inicio del segundo, señaló la WTA, sin ofrecer más precisiones.Después de que Halep la barriera en la primera manga, Pliskova parecía mejor en la segunda. Acababa de ganar su primer juego cuando se dirigió a Halep para anunciarle que no podía continuar.La rumana, que había mostrado sus ambiciones en Roma, incluyendo una trabajada victoria en tres sets ante Garbiñe Muguruza en semifinales, asfixió con precisos golpes a Pliskova, que además llevaba una venda en el muslo izquierdo. Con su triunfo, Halep lleva a 14 su racha de victorias consecutivas.Esta serie había comenzado antes del parón de cinco meses por la pandemia logrando el título en Dubai en febrero. Tras la reanudación volvió a ganar en Praga en agosto y ahora suma Roma.La segunda jugadora mundial optó por no participar en el US Open, en pista dura en Nueva York a finales de agosto, para centrarse en Roland Garros, que empieza el domingo.