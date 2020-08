Gica Hagi dimite como entrenador del FC Viitorul Constanza

El exfutbolista rumano del Real Madrid y Barcelona, Gheorghe ‘Gica’ Hagi, ha dimitido como técnico del FC Viitorul después de que su equipo, del que él mismo es el propietario, cayera derrotado estrepitosamente el sábado ante el ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe por 3-0, informó este domingo el club de Constanza en un comunicado de prensa.





“Hoy, 2 de agosto de 2020, he decidido retirarme de la función de entrenador del equipo senior FC Viitorul Constanza, cargo que he ocupado entre septiembre 2014 y el 1 de agosto de 2020 y donde he vivido en el banquillo los momentos más bellos de esta carrera al ganar el campeonato, la Copa y la Supercopa de Rumania”, señaló la nota.

Conocido como el Maradona de los Cárpatos, continuará en la Academia de Fútbol Gheorghe Hagi, donde coordinará con el director técnico “el concepto técnico del centro” de jóvenes.





Pero, el objetivo pasa por buscar ahora a su sustituto: “Junto con el presidente del club debemos encontrar en los próximos días un nuevo entrenador para que este tenga tiempo necesario para conocer el equipo y los jugadores hasta el comienzo de la nueva temporada de la Liga 1”, concluye la notificación de la conjunto de Constanza, ciudad situada en el Mar Negro.

Bajo la batuta del FC Viitorul, Hagi ha logrado 94 victorias, 73 derrotas y 64 empates en la división de honor y conquistó el título liguero en la temporada 2016-2017.

Como jugador, Hagi vistió 124 veces la camiseta de Rumania, con la que disputó tres mundiales, y militó en el Galatasaray, con la que ganó la Copa UEFA en 2000, además del Real Madrid y el Barcelona.





El excentrocampista zurdo, de 55 años, también dirigió a la selección rumana, Steaua Bucarest, Politehnica Timisoara, Bursapor y Galatasaray.