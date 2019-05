"¡Espero no llegar a la final, tengo examen ese día!", asegura Bolsova

La joven española de origen moldavo Aliona Bolsova se mostró exultante tras su clasificación para la tercera ronda de Roland Garros, el primer Grand Slam de su carrera, y reveló que tiene un examen de sus estudios universitarios justo el sábado 8 de junio, día de la gran final femenina en París, informó este jueves AFP.









"Tendré que llorar al profesor para que me lo cambien. Debería estar ya estudiando", continuó con una enorme sonrisa.





Optó por esas materias por su pasión por la Historia, que comenzó ya a estudiar en Estados Unidos, donde tuvo una beca universitaria. En Florida había empezado cursando Diseño de Moda.





"Hay muchas cosas que me gustaría estudiar. Tengo un punto de artista, me gusta dibujar. Así que pensé en estudiar primero Diseño de Moda porque igual tenía más salidas (laborales) que la Historia. Pero luego pensé que tenía que hacer lo que me diera la gana y estudié Historia", apuntó.





Aliona Bolsova, nacida en Moldavia hace 21 años, se mudó con su familia a Palafrugell, en Cataluña, cuando era muy pequeña.





"Volví una vez (a Moldavia). Era invierno y estaba todo nevado", explica.





Tanto sus padres como sus dos abuelos maternos fueron deportistas olímpicos en atletismo, por lo que Aliona Bolsova sueña con poder estar algún día en los Juegos para ser la tercera generación en ese evento.





"Mi sueño es ir a las Olimpiadas porque toda mi familia, mis padres y mis abuelos, estuvieron allí. También sueño con ganar un Gran Slam en lo que se refiere al tenis", apuntó.





Bolsova accedió a su primer cuadro principal de un Grand Slam desde las rondas previas de clasificación, por lo que está viviendo un cuento de hadas en París.





"Estoy trabajando con una psicóloga. Trabajo con ella la positividad, la respiración, esas cosas. En realidad sólo llevo un año aprendiendo a ser profesional", afirmó.





"Lo de hoy ha sido increíble. Hasta el último punto no me lo creía. Ha sido mucha tensión, estoy eufórica", dijo.





Su próxima rival será la rusa Ekaterina Alexandrova (58ª del mundo).

