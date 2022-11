ACTUALIDAD Miercuri, 23 Noiembrie 2022, 13:11

Raul Sanchez Costa • HotNews.ro

​La letra c de la Enciclopedia de Rumania presentaba un verdadero quebradero de cabeza en tiempos del comunismo. Los editores de la época se esmeraban en reflectar la megalomanía in crescendo del dictador Nicolae Ceaușescu. Pero su descripción no saciaba lo bastante el exacerbado ego del Genio de los Cárpatos, como le gustaba denominarse al Conducător. El texto debía ser más largo cada día que pasaba o podía ser rechazado por la Nomenclatura, como así sucedió en varias ocasiones. Lo revela Gabriela Adameșteanu (Târgu Ocna, 80 años), editora por entonces de la sección de... El País.

Gabriela Adameşteanu, Credit foto: Louis Monier Foto: ICR NY

