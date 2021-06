El documental “Collective”, logra el premio del cine europeo LUX 2021

​“Tras el período que hemos vivido, la necesidad de reunirnos no solo en lugares dedicados a la discusión y el debate, sino también en los cines, es creciente y urgente. Y me gustaría recordarles que la cultura y el cine son expresiones de la vitalidad no solo creativa y económica, sino sobre todo democrática y de nuestras sociedades”, dijo Sassoli durante el acto, que transcurrió en formato híbrido. Al recoger el premio, el director y productor de “Collective”, Alexander Nanau, rindió homenaje a las víctimas y familias involucradas en la tragedia en torno a la que gira el documental, así como a la prensa independiente que la destapó.“Queremos luchar contra la corrupción en Europa y queremos una prensa libre. La sociedad no evoluciona si no tenemos educación cultural y prensa libre. Es vuestro deber apoyar a nuestros ciudadanos y regular el gasto en cultura y educación, y proteger el periodismo”, afirmó.