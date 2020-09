Arranca la décima muestra de cine rumano en Madrid: "Entre La Gomera y Bucarest”

Seis propuestas diversas tanto a nivel formal como temático, con el fin de dar a conocer algunas de las novedades del género provenientes de Rumanía. La Muestra de Cine Rumano se inaugurará el 17 de septiembre a las 20:00 h, en la sala Azcona de Cineteca Madrid, con la proyección de la película Parking, en presencia del director.Tudor Giurgiu y de la crítica de cine Jara Fernández Meneses, seguida por un diálogo con el público participante en el evento. Tudor Giurgiu es fundador y presidente del Festival Internacional de Cine de Transilvania y, entre 2005 y 2007, director general de la TV Nacional de Rumanía (TVR). Parking es una coproducción hispano-rumana y supone el cuarto largometraje dirigido por el rumano Tudor Giurgiu. Está protagonizado por Mihai Smarandache, Belén Cuesta, Ariadna Gil y Luis Bermejo. El guion se basa en las experiencias del escritor rumano Marin Mãlaicu-Hondrari como inmigrante en las afueras de Córdoba, plasmadas en el libro "Cercanías".“El encuentro con Marin Mălaicu Hondrari me proporcionó la oportunidad de comprender mejor a un emigrante que se encuentra a miles de kilómetros de distancia de su casa. Desde el deseo de no molestar, de pasar desapercibido, hasta el miedo a caer enfermo y no poder trabajar o el temor al fracaso. Adopté con cariño y modestia en la misma medida a sus personajes y me alegro de que, por fin, la aventura de este poeta transilvano idealista y soñador vea la luz de la pantalla", explica Tudor Giurgiu.La película cuenta la historia de Adrián, un poeta, un inmigrante ilegal rumano que trabaja de vigilante nocturno en un concesionario en Córdoba. Habla español, vive completamente solo quiere escribir y empezar una nueva vida. Su encuentro con María, durante la noche de San Juan, parece escrito en las estrellas. Los retos a los que tendrán que enfrentarse juntos pronto pondrán a prueba su pasión.La avalan ocho candidaturas a los Premios Gopo (mejor película, mejor actor protagonista (Mihai Smarandache), mejor actriz protagonista (Belén Cuesta), mejor fotografía (Marius Panduru), mejor edición, mejor sonido, mejor banda sonora (Julio de la Rosa) y mejor escenografía), una más a mejor película en la 18ª edición del Festival Internacional de Cine de Transilvania y otras dos en los Premios ASECAN 2020 (mejor banda sonora y mejor producción). Corneliu Porumboiu se ha alzado como una de las voces más fiables del nuevo cine rumano tras encadenar películas tan notables como Police, Adjectiv, 12:08 al Este de Bucarest, Cae la noche en Bucarest y El tesoro. Ahora regresa con La Gomera, la cinta con la que concursó en el último Festival de Cannes y que ha sido elegida como la propuesta rumana para las nominaciones a la categoría Mejor Película Extranjera en los premios Oscar 2020.