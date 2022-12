ACTUALIDAD Duminică, 25 Decembrie 2022, 13:22

HotNews.ro

​En el tradicional viaje con motivo de las fiestas de Navidad, la ministra de Defensa, Margarita Robles, acompañada por el jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro López Calderón, ha visitado a los militares españoles de los destacamentos aerotácticos (DAT) 'Viespe' y 'Tigru', del Ejército del Aire y del Espacio, desplegados en Rumanía, un país con el que "mantenemos una estrecha relación" y "una colaboración firme" ante la agresión rusa, ha dicho Robles, informó la Moncloa en un comunicado.

Los dos DAT están integrados en la misión de Policía Aérea Reforzada (eAP, por sus siglas en inglés) de la OTAN para reforzar el Flanco Este de Europa, tras la invasión de Rusia a Ucrania, una guerra por la que "España está trabajando para que el 2023 sea el año de la paz, pero las perspectivas no parecen que sean muy buenas", ha declarado la ministra. A su llegada a la Base Aérea de Borcea (Fetesti), donde está ubicado el DAT 'Viespe', ha sido recibida por el secretario de Estado de Rumanía para las Relaciones Parlamentarias y Bienestar del Personal, Eduard Bachide, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa rumano, general Daniel Petrescu, entre otros altos cargos del país anfitrión.

Por parte española, se encontraban los jefes de los destacamentos allí desplegados, el teniente coronel Gonzalo Tortosa, del DAT 'Viespe', y el comandante Diego Narbona del DAT 'Tigru', que opera por primera vez en operaciones el radar de largo alcance AN/TPS-43M en la localidad de Schitu. En la reunión bilateral que han celebrado las dos delegaciones se ha destacado la "estrecha relación y la excelente cooperación" que mantienen, así como el fuerte compromiso y unidad que existe entre ambos frente a la agresión rusa en Ucrania y con la OTAN. "En momentos tan difíciles como los que vive el mundo, España y Rumanía comparten y trabajan juntos por los valores tan importantes de paz, libertad, seguridad y democracia", ha indicado Robles.

La titular de Defensa ha asegurado que la colaboración firme entre los dos países va a continuar y que para las FAS españolas "es un honor poder trabajar conjuntamente con las rumanas, en las misiones de la OTAN, defendiendo el espacio aéreo frente a las agresiones intolerables de Putin". Condecoración al JEMAD En el encuentro, el JEMAD ha recibido de su homólogo rumano Petrescu la más alta condecoración que concede el presidente de la República en "señal de aprecio por lo que hemos logrado juntos" y porque su actividad "no solo ha influido a nivel militar, sino a nivel nacional", ha señalado el general Petrescu. El almirante López Calderón, que no esperaba la distinción, se ha mostrado muy orgulloso por este reconocimiento y ha puesto en valor que ambos países y Fuerzas Armadas "entendemos que la unidad es el pilar más importante para defendernos", y ha subrayado que "compartimos valores y estos no tienen límites geográficos".

La ministra ha puesto en valor este reconocimiento al jefe del Estado Mayor de la Defensa, pues "es una condecoración a todas las Fuerzas Armadas españolas". Después, los jefes de los dos destacamentos han informado de la situación actual de la misión, donde "dos aviones armados para salir en cualquier momento en un periodo de 15 minutos entran la semana que viene de policía aérea", ha explicado el teniente coronel Tortosa, del DAT 'Viespe', señalando que la probabilidad de que eso ocurra "es muy baja".

El DAT ' Viespe' se encuentra desplegado en la base Borcea desde el pasado 1 de diciembre y está compuesto por 130 militares que aseguran la operación de las ocho aeronaves F-18 del Ala-15 destacadas, y continuará allí hasta el 31 de marzo. Por su parte, el comandante Narbona del DAT 'Tigru' que bajo el Sistema de Defensa Aéreo de la OTAN opera el radar de largo alcance para vigilar y controlar el espacio aéreo, ha informado de que se "han alcanzado las 1.000 horas de operatividad del radar" y, también se han "desplegado perros de seguridad y combate, que por primera vez se han traído a operaciones".

Este destacamento, formado por 39 militares, regresa a España el próximo 31 de diciembre. Tras el briefing, la delegación se ha acercado a las zonas de alerta de reacción rápida (Quick Reaction Alert, QRA) y a la de mantenimiento, donde han podido conversar con el personal que se encontraba en sus puestos de trabajo, que le han explicado cómo es el sistema de trabajo en una misión y cómo revisan los aviones cada 100 horas de vuelo. Finalmente, Robles se ha reunido con una representación del personal español desplegado en las tiendas de comedor 1 y 2 de la base, donde se ha dirigido a los presentes para felicitarles las Navidades en persona y sobre todo "agradecerles que estén llevando tan alto el pabellón español".