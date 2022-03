ACTUALIDAD Miercuri, 30 Martie 2022, 22:15

Rumania, país fronterizo con Ucrania, distribuirá la próxima semana, de manera gratuita, pastillas de yodo a la población, para "prepararse" ante un eventual incidente nuclear relacionado con la invasión rusa a Ucrania.

Iod Foto: Facebook / Iulian Eugen Stoenescu

"No podemos descartar totalmente" ese riesgo y "sabemos que en caso de accidente, no hay tiempo para distribuir las pastillas", declaró el ministro de Sanidad, Alexandru Rafila, en una rueda de prensa. "No deben ser tomadas de manera preventiva", insistió, y anunció el lanzamiento de una campaña de información.