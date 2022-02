Más de 4.000 ciudadanos ucranianos huyeron de la guerra liderada por Rusia y entraron en la República de Moldavia hasta las 17:00, hora local, informó la presidenta moldava, Maia Sandu, en una publicación de Twitter.

El jefe de Estado moldavo anunció que su gobierno ha establecido campamentos temporales cerca de los puntos fronterizos de Palanca y Ocnita.

“Nuestras fronteras están abiertas a los ciudadanos ucranianos que necesitan permanecer o transitar por nuestro país”, señaló Sandu.

First \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDE6 citizens arrive in \uD83C\uDDF2\uD83C\uDDE9, with over 4000 crossings today. The govt has deployed temporary placement centers near Palanca and Ocnița. Our borders are open for \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDE6 citizens who need safe transit or stay. pic.twitter.com/F0NsQcKx02