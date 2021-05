Día Nacional de Argentina: "Ocupamos el tercer lugar entre los socios comerciales de América del Sur con Rumania"

En cuanto a la relación bilateral entre Argentina y Rumanía, me enorgullece decir que se puede calificar como excelente, con una tendencia creciente constante en los últimos años, donde los lazos comerciales representan un factor importante para dinamizar la cooperación bilateral.Volviendo atrás en el tiempo, debo recordar el hecho de que el primer contacto oficial entre Argentina y Rumania tuvo lugar hace 141 años; hace 90 años (en 1931) Argentina abrió su primera Misión Diplomática oficial en Bucarest.Por tanto, podemos hablar de 141 años de relaciones diplomáticas entre nuestros países, una de las relaciones diplomáticas de más larga data entre dos países separados por más de 12.000 km.Argentina y Rumania superaron la barrera de la distancia y comenzaron una relación entre dos países aparentemente diferentes, pero de hecho con raíces latinos comunes.Respecto de las relaciones comerciales, cabe mencionar que un gran volumen de las exportaciones argentinas a Rumanía está representado por alimentos procesados ​​y alimentos preparados para animales, especialmente harina de soja (pellets de soja). Los cítricos y otros ocupan el segundo lugar en las exportaciones argentinas, seguidos de los tubos de acero para petróleo.En cuanto a las importaciones, los principales productos rumanos importados por Argentina fueron: componentes de vehículos, calderas y equipos eléctricos, iluminación eléctrica, equipos de señalización y fertilizantes nitrogenados.Argentina ocupa el tercer lugar entre los socios comerciales de América del Sur y el segundo país de origen de las mercancías importadas a Rumania desde esta zona geográfica.También es importante resaltar que en los últimos años la agricultura ha sido identificada como un área de alto potencial para proyectos de cooperación bilateral y, en este sentido, se han realizado reuniones y visitas tanto con altas instituciones oficiales en Rumania como con el sector privado local.Podemos estar muy satisfechos de los fructíferos logros a muchos niveles, con un número significativo de acuerdos bilaterales en varias áreas.De momento, estamos muy cerca de firmar otros cinco convenios bilaterales muy importantes en diferentes campos como: Cultura, Seguridad Social, Tecnología Agropecuaria, Seguridad y Medio Ambiente.La excelente cooperación política entre nuestros dos países está representada también por la creación, el pasado 11 de mayo, del Grupo Parlamentario de Amistad con Argentina dentro del Senado rumano, lo que nos brinda la oportunidad de fortalecer la cooperación también a nivel parlamentario.Asimismo, cabe mencionar la presencia constante y creciente de Argentina en Rumania a través de la cultura. La música y el tango argentino gozan de un éxito creciente en Rumania.Hay verdaderas comunidades de tango que se expresan a través de estos elementos tan representativos de nuestra cultura. Esta comunidad, formada por escuelas de baile de tango rumanas y aficionados al tango, se reúne con frecuencia y se comunica a través del tango, organizando periódicamente eventos, llamados “milongas”, exactamente como las que se realizan en Buenos Aires.En cuanto a la presencia de la literatura argentina en Rumania, es fundamental destacar el potencial del proyecto de traducción “Programa Sur” para autores argentinos impulsado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina.De esta manera, obras de grandes escritores argentinos han logrado acercarse a los lectores rumanos, siendo muy apreciadas. La construcción de diferentes puntos de contacto y la búsqueda de intereses comunes para unir a las personas es una función diplomática principal.Toda la experiencia adquirida a través de muchas reuniones diplomáticas a lo largo de los años es un testimonio de la sostenibilidad de nuestras relaciones bilaterales.Argentina y Rumania han llegado a un consenso, porque tienen los mismos criterios para la construcción de una sociedad basada en los principios de la democracia y el respeto al Estado de Derecho, los derechos humanos y la diversidad.Nuestros dos países han desarrollado una fructífera relación diplomática, impulsada por numerosas comisiones conjuntas, consultas políticas, visitas presidenciales recíprocas y reuniones a alto nivel.Ambos países comparten un fuerte compromiso con la democracia y sus valores, y el respeto al multilateralismo y al derecho internacional y no cabe duda de que somos naciones amigas, con valores comunes y una amistad basada en el respeto mutuo y la colaboración. Tenemos una excelente relación bilateral, que sin duda profundizaremos.El último año ha sido especial debido a la pandemia en la que las actividades sociales y la interacción con la gente se vieron disminuidas y tuvimos que enfocarnos en los argentinos varados acá por varios meses como resultado de esta situación.Afortunadamente, todos pudieron regresar a sus hogares y poco a poco empezaron a retomar sus vidas. Solo en 2021, con la campaña de vacunación llevada a cabo por Rumania, se ha podido volver a un estado en el que la situación se está estabilizando.Para finalizar, quisiera reiterar que soberanía significa también juntos, uniendo esfuerzos por el bien común y la cooperación.Por ello, pienso que el compromiso mutuo de seguir fortaleciendo y potenciando las excelentes relaciones que hoy mantienen Argentina y Rumanía es un deber que me honra y me da mucha alegría.