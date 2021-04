​​Rumania expulsa al agregado militar adjunto de la Embajada de Rusia en Bucarest

Bucarest comunicó la expulsión del diplomático ruso al embajador de la Federación Rusa en Bucarest, Valery Kuzmin, a solicitud del ministro de Exteriores, Bogdan Aurescu. El viernes, en la página de Facebook de la Embajada de Rusia en Bucarest, Kuzmin señaló que Rumania debería preocuparse si se involucra en una "aventura militar" con la OTAN."No hay ninguna razón para que Rumania se preocupe por la situación en el este de Ucrania, por supuesto, a menos que, por su propia voluntad o la de sus aliados estratégicos, esté involucrada en una especie de aventura militar concebida por" cabezas calientes “desde la sede de la OTAN". En respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores, Bogdan Aurescu, dijo que cualquier amenaza a Rumania es una amenaza a la OTAN.“El hecho de que Rumanía sea parte de esta alianza es una garantía para la seguridad de Rumania y sus ciudadanos, sin duda alguna; por eso, dije que no hay peligro para Rumanía y sus ciudadanos durante esta crisis que ha tuvo lugar el otro día (los movimientos de las tropas rusas en las fronteras de Ucrania) Pero debemos ser muy claros aquí: cualquier amenaza a Rumania es de hecho una amenaza a la OTAN y nos tomamos estas cuestiones en serio. Leí de pasada una reacción que la Embajada de Rusia publicó estos días en Facebook y vi una especie de advertencia más o menos a Rumanía de no seguir los pasos de algunos aventureros militares de la cúpula de la OTAN. Cierto que es lamentable que el hecho que no se sepa en la diplomacia rusa que, después del 17 años de la adhesión de Rumania a la OTAN, Rumania es la OTAN”, declaró el domingo por la noche a Antena 3, Bogdan Aurescu, informó Agerpres.Esta semana está convocada una reunión del Consejo Supremo de Defensa Nacional (CSAT) para tratar las tensiones entre Rusia y Ucrania, anunció el jueves el presidente Klaus Iohannis."La situación es preocupante (...) Que nadie se imagine que estamos sentados esperando información de los demás. No, nosotros damos información a los demás", subrayío Iohannis.