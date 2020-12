El centro-derecha propone al economista Florin Citu como primer ministro de Rumania

“Florin Citu es el candidato a primer ministro, apoyado por el PNL, USR-PLUS y UDMR. El presidente del Senado será el candidato de URS-PLUS, mientras que el presidente de la Cámara de los Diputados será del PNL”, declaró el presidente de los liberales y ex primer ministro, Ludovic Orban.“Es un día importante en este periodo complicado para Rumania”, señaló Dan Barna, líder de USR. Su socio del PLUS, Dacian Ciolos, advirtió que todavía se debe negociar el programa de Gobierno.“Soy consciente de esta responsabilidad. Me voy a implicar directamente en finalizar el programa de Gobierno. Es necesario un Ejecutivo lo antes posible”, afirmó Citu.El PNL conducirá 9 ministerios, entre los que se encuentran Hacienda, Defensa, Exterior, Interior y Educación, mientras que URS-PLUS se quedará con 6 carteras, que incluyen Justicia, Salud, Transportes y Fondos. UDMR dirigirá tres ministerios.Ministerio de Defensa - PNLMinisterio de Exteriores - PNLMinisterio de Hacienda Pública - PNLMinisterio del Interior - PNLMinisterio de Educación - PNLMinisterio de Energía - PNLMinisterio de Agricultura - PNLMinisterio de Cultura - PNLMinisterio de Trabajo y Protección Social - PNLMinisterio de Justicia - USR-PLUSMinisterio de Transporte - USR-PLUSMinisterio de Salud - USR-PLUSMinisterio de Fondos Europeos - USR-PLUSMinisterio de Investigación, Innovación y Digitalización - USR-PLUSMinisterio de Economía, Emprendimiento y Turismo - USR-PLUSMinisterio de Fomento, Obras Públicas y Administración - UDMRMinisterio de Medio Ambiente, Aguas y Bosques - UDMRMinisterio de Deporte y Juventud - UDMR