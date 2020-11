​FAKE NEWS El vídeo de policías desalojando un metro muestra un arresto de hinchas en Rumania, no en París

“En París desalojan así del metro a quienes no usan cubrebocas”, dice la leyenda de una de las publicaciones en Facebook (1, 2, 3, 4) que adjuntan el vídeo. Allí se muestra cómo un grupo de policías antidisturbios entra en un tren detenido y desaloja violentamente a algunos pasajeros. Las imágenes también circulan en otros idiomas como serbio e inglés desde el 30 de octubre, en noticias en webs (1, 2) y en Twitter (1).Los usuarios también consultaron a AFP Factual por la veracidad de las imágenes a través de Twitter y WhatsApp. Todas las publicaciones coinciden en que la acción policial estaba dirigida a pasajeros que no llevaban la mascarilla para prevenir la propagación del covid-19. En Francia, el uso de tapabocas en espacios cerrados es obligatorio y, en algunos casos, también en la calle.En un primer análisis del vídeo, se detectó que los policías no hablaban en francés. Además, tampoco hay ninguna señalización en ese idioma ni en la estación ni en el tren, que tampoco lleva los colores de la RATP, la compañía de transporte público de París.Una búsqueda inversa de los fotogramas del vídeo a través de la herramienta Invid/We verify* dio con resultados de las imágenes en páginas rumanas de Facebook, por ejemplo, la del partido Alternativa Dreaptă.El artículo señala que la secuencia muestra a policías rumanos arrestando a hinchas de un equipo de fútbol y cita al portavoz de la policía de Bucarest Georgian Enache explicando los detalles del suceso.En una búsqueda posterior, se pudo encontrar la declaración de Enache a la prensa el 2 de octubre, que confirma la escena que muestra el vídeo. “Los policías extrajeron a las personas violentas y las aprehendieron rápidamente. Como teníamos información de que llevaban armas blancas, quisimos una intervención rápida, severa y eficiente para proteger a los demás pasajeros”, dijo.La secuencia también la publicó en Twitter el experto en fútbol de Rumanía Emanuel Roşu, y en Facebook, el periodista deportivo Cristian Scutariu, así como el sindicato de Europol. También se encontró una versión más larga del vídeo, que muestra más contexto.Periodistas de la AFP en la oficina de Bucarest comprobaron el audio del vídeo y confirmaron que los policías se comunican en rumano, gritando órdenes como “opriti!” (deténgase), “iesiti afara” (fuera), “hai, hai” (vamos), “jos” (abajo), “culcat” (al suelo) y “pune-le catuse” (espósenlos).El pasado 2 de octubre, hinchas del CSA Steaua de Bucarest y del Dinamo de Bucarest se enfrentaron antes de un partido que ganó el primero.Según la descripción del evento dada por la policía, “algunos hinchas intentaron pelear contra otros” y los agentes trataron de detener un grupo del Steaua que “viajaba en metro hacia la estación de Ştefan cel Mare, donde quisieron reagruparse (con otros hinchas) para dirigirse al estadio y provocar incidentes”.Algunos de ellos entraron en el tren, donde la policía antidisturbios intervino para practicar arrestos, según reportaron medios locales (1, 2). “Especificamos que, por el hecho de bloquearlos, se evitaron las acciones violentas que iban a tener lugar”, declaró la policía. Esta mostró imágenes de las armas confiscadas.Por otro lado, imágenes y vídeos de usuarios de Google Maps y Foursquare de la estación de metro de Ştefan cel Mare coinciden con el mismo tren, el suelo y la señal amarilla que aparecen en el vídeo viral. El tren es un modelo de la compañía Bombardier como los que se usan en la red de metro de Bucarest.