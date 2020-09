Una ingeniera francesa se proclama alcaldesa del distrito I de Bucarest

“¡Salimos victoriosos, las matemáticas han vencido! No hay base legal para reanudar el recuento”, señaló Armand después de haber denunciado un supuesto fraude por parte de su adversario en el escrutinio tras las elecciones locales celebradas el pasado domingo en Rumania. Los datos de los 166 colegios de voto fueron centralizados en la tarde del martes por la Autoridad Electoral Permanente y de sus resultados se desprenden que Armand obtuvo un 40,95% (36.454 votos) de la votación, mientras que Tudorache logró un 39,82% (35.447 votos).“¡Una Rumania sin ladrones! !Bravo, Clotilde Armand, los has derrotado!”, proclamó Dacian Ciolos, líder de la formación PLUS, exministro de Agricultura y exeuroparlamentario, en la red social de Facebook.El diputado de USR, Cristian Seidler, declaró a la cadena de televisión Antena 3 que la información ha sido confirmada por la Autoridad Electoral Permanente y que su partido no se opondrá al recuento del escrutinio si la ley así lo requiere.Unas horas antes, Armand había anunciado que pedirá a la Fiscalía General que investigue la votación del distrito I de Bucarest , después de que la policía abriera una causa penal contra un hombre que se llevaba 473 actas de escrutinio.