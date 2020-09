Las elecciones locales de Rumania, un ensayo general antes de las legislativas de diciembre

Todas las miradas están puestas en Bucarest, donde la actual alcaldesa de 48 años, Gabriela Firea, del Partido Social Demócrata (PSD), se enfrentaré a Nicusor Dan, un ex activista cívico y matemático de 50 años que cuenta con el respaldo de la coalición de centro derecha.Los comicios deberían haberse celebrado en junio, pero se retrasó debido a la pandemia de la covid-19.Las autoridades ya han anunciado que las escuelas permanecerán cerradas en todo el país durante las elecciones, desde el 25 al 29 de septiembre, para acoger a los colegios electorales.Las encuestas otorgan como ganador a los liberales pese a gestionar la difícil situación provocada por la crisis sanitaria, puesto que los socialdemócratas se han visto perjudicados en los últimos años por su medidas impopulares que socavaban la lucha contra la corrupción.No obstante, el PSD sigue siendo el partido más amplio en el Parlamento y está bien organizados en las zonas rurales y en algunas ciudades, incluida Bucarest.El pulso por la capital -de 2 millones de habitantes, desorganizada y con graves problemas de tráfico- servirán como ensayo general para las elecciones de fin de año.Para más aliciente, el expresidente Traian Basescu, que fue alcalde de Bucarest entre 2000 y 2004 antes de ser jefe del Estado durante 10 años, se presentará otra vez. Basescu afirma estar en contra de los socialdemócratas, pero podría inclinar la balanza y robar votos del electorado de centro derecha.Firea, experiodista de televisión, ha intentado rebajar las acusaciones de corrupción y ha defendido sus medidas contra la contaminación de Bucarest, una de las urbes que más sufre este problema en Europa.Pero, la atención también estará puesta en otras ciudades, donde los socialdemócratas controlan una gran parte de los municipios.La ex ministra de Trabajo socialdemócrata, Lia Olguța Vasilescu, se postula para alcalde de la ciudad sureña de Craiova, cargo que ocupó de 2012 a 2017. Vasilescu, fue una aliada cercana del ex presidente socialdemócrata Liviu Dragnea, que actualmente está en rejas por abuso de poder.Por su parte, el ex primer ministro Emil Boc buscará revalidar por tercera vez su función como regidor de Cluj, la segunda ciudad de Rumania, con el apoyo del Partido Nacional Liberal.La sorpresa está en Iasi, donde el actual alcalde Mihai Chirica, que gobierna tras ganar en 2016 las elecciones con el Partido Social Demócrata, intentará ser reelegido esta vez bajo las siglas del Partido Nacional Liberal.En la ciudad trasilvana de Brasov, George Scripcaru, un independiente que ha sido alcalde durante los últimos 16 años y ha cambiado de partido varias veces, se postula nuevamente a pesar de ser el foco de varias investigaciones por corrupción.