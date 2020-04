Las escuelas y las universidades permanecerán cerradas hasta septiembre en Rumania

Rumania ha abandonado la idea de reabrir antes de septiembre guarderías, escuelas y centros de educación superior por considerar imposible la aplicación de las medidas de precaución contra el coronavirus, informó este lunes AFP.





"Por ejemplo, será imposible que los estudiantes mantengan las normas de distanciamiento social, por lo que queremos evitar cualquier riesgo importante", afirmó el presidente Klaus Iohannis a las cadenas de televisión.





Aunque se hará una excepción con los estudiantes que tengan examen de fin de ciclo, a quienes se les permitirá ir a clase diez días en junio con el objeto de obtener su título correspondiente.





Los demás tendrán que seguir sus respectivos cursos a distancia, tal como aprobó la semana pasada el Gobierno, decisión que fue calificada como “discriminatoria” por un sindicato de estudiantes.





"Cientos de miles de estudiantes no tienen acceso a herramientas informáticas o no pueden participar en la enseñanza on line", aseguró el Consejo Nacional de Estudiantes.





Según Eurostat, el 38% de los menores viven en riesgo de pobreza o exclusión social en Rumania, uno de los países más pobres de la Unión Europea, que registró este lunes 11.339 casos de contagios con coronavirus y 631 muertes para una población de 19 millones de habitantes.





El estado de emergencia y las restricciones de movimiento se levantarán parcialmente el 15 de mayo en el país de la Europa del este. A partir de esa fecha, el uso de mascarillas será obligatorio en lugares y transporte públicos.