​Rumania obligará el uso de la máscara a partir del 15 de mayo

Sin duda, esta obligación seguirá vigente hasta el próximo año, "cuando la pandemia esté bajo control y el riesgo de contaminación ya no exista", advirtió Iohannis tras reunirse con varios miembros de la Gobierno.Rumanía cuenta actualmente con más 9.700 casos confirmados de Covid-19 y 512 muertes, de las cuales alrededor de 30 han sido registradas en las últimas 24 horas.Según el jefe de Estado, las restricciones a la libertad de movimiento, impuestas a mediados de marzo, no continuarán cuando el estado de alarma expire el 15 de mayo."A partir de esta fecha podremos viajar sin tener que declarar por adelantado a dónde vamos y por qué", precisó Iohannis. En la actualidad, los rumanos pueden salir a trabajar, hacer compras esenciales, ir al médico o ayudar a mayores, y sólo después de completar un formulario."Sin embargo, la vida no volverá a la normalidad que habíamos conocido antes de esta pandemia", afirmó el presidente y agregó que esta desescalada tendrá que ir acompañada de una "mayor responsabilidad hacia los vulnerables".Los escolares y los estudiantes tendrán que esperar unos días más para saber cuándo pueden regresar a clase: Pronto se anunciará "un plan concreto", al igual que medidas destinadas a la recuperación económica.Mientras una de dos empresas rumanas redujo o detuvo su actividad, el fabricante de automóviles Dacia (grupo Renault), el principal empleador privado en Rumania, reanudó el martes la producción.